Долар на міжбанку росте

У середу, 19 червня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися - до 8,1545/8,1595 грн/дол., до 12:00 - знову знизилися - до 8,1570/8,1600 грн/дол., на час закриття - до 8,1590/8,1610 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро також знизилися - до 10,9285/10,9370 грн/євро, до 12:00 – зросли - до 10,9210/10,9310 грн/євро, на час закриття торгів - знизилися, до 10,9285/10,9370 грн/євро.

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Щоддо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні зросли до 0,2534/0,2538 грн/рубль, до 12:00 - знизилися до 0,2535/0,2539 грн/рубль, на час закриття — знову знизилися, до 0,2537/0,2541 грн/дол.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,2285 (+0.1830).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3372/1,3374.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 червня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні - 8,1550/8,1580 грн/дол., щодо євро — на рівні 10,9025/10,9125 грн/євро, щодо російського рубля - 0,2542/0,2546 грн/рубль.