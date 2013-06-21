Завтра в Україні дощитиме, можливий град

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, під час гроз в окремих районах шквали можливі 15-20 м/с та град. Вітер переважатиме північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів та Закарпатті до 22°; вдень 28-33°, у східних областях і на півночі Лівобережжя 24-29°; в гірських районах вночі 10-15°, вдень 18-23°.

У Києві та області - без опадів, лише в другій половині дня місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Температура на Київщині вночі 14-19°, вдень 28-33°. У Києві температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.

21 червня температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-24° ; в Дніпрі біля Києва 24°.