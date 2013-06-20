Завтра в Україні збережеться суха й спекотна погода
13:51, 20 червня 2013Суспільство
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20 червня температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-25° (поблизу Євпаторії 19°); в Дніпрі біля Києва 23°.
У столиці - до 29°
Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 21 червня опади не очікуються, лише вдень у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний (у західній частині південно-східний), 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів та Закарпатті до 21°, вдень 25-30°, у західних областях до 33°; в гірських районах вночі 9-14°, вдень 18-23°.
У Київській області без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.
У столиці без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.
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