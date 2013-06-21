Голова райсуду виявив, що його прослуховують

У Сумській області голова Путивльського районного суду Петро Гриценко виявив у своєму робочому кабінеті пристрій відео- і аудіозапису.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, технічні засоби були виявлені вчора, 20 червня.

За інформацією прес-служби, інцидент зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності приватного життя).

Про факти незаконного відеоспостереження і аудіопрослуховування окрім прокуратури були офіційно поінформовані і органи Служби безпеки України.