Голова райсуду виявив, що його прослуховують
18:21, 21 червня 2013Суспільство
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У Сумській області голова райсуду виявив у своєму кабінеті відеокамеру і прослуховування.
У Сумській області голова Путивльського районного суду Петро Гриценко виявив у своєму робочому кабінеті пристрій відео- і аудіозапису.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, технічні засоби були виявлені вчора, 20 червня.
За інформацією прес-служби, інцидент зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності приватного життя).
Про факти незаконного відеоспостереження і аудіопрослуховування окрім прокуратури були офіційно поінформовані і органи Служби безпеки України.
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