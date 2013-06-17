До жовтня СБУ ганятиметься горами Криму за «терористами»

21:46, 17 червня 2013
Суспільство
633 0

СБУ проведе в червні-вересні в лісах і горах Криму антитерористичні навчання.

СБУ, навчання

Кримське управління Служби безпеки України з червня по жовтень проводить у горах і лісах Криму тактико-спеціальне антитерористичні навчання.

Як повідомляє прес-центр ГУ СБУ в Криму, крім спецслужби, у заході також братимуть участь співробітники міліції, прикордонники, військові, рятувальники, представники влади.

На тему: На чемпіонаті тілоохоронців перемогла СБУ

"Навчання проходитимуть на території кількох районів Автономної республіки Крим та Севастопольського регіону. Силові відомства відпрацюють цілий ряд стратегій і тактик припинення терористичних проявів в умовах екстремальних ситуацій в складних ландшафтних умовах півострова", - йдеться в прес-релізі.

Подібні "операції" проводяться в Криму щорічно.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter