До жовтня СБУ ганятиметься горами Криму за «терористами»

Кримське управління Служби безпеки України з червня по жовтень проводить у горах і лісах Криму тактико-спеціальне антитерористичні навчання.

Як повідомляє прес-центр ГУ СБУ в Криму, крім спецслужби, у заході також братимуть участь співробітники міліції, прикордонники, військові, рятувальники, представники влади.

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"Навчання проходитимуть на території кількох районів Автономної республіки Крим та Севастопольського регіону. Силові відомства відпрацюють цілий ряд стратегій і тактик припинення терористичних проявів в умовах екстремальних ситуацій в складних ландшафтних умовах півострова", - йдеться в прес-релізі.

Подібні "операції" проводяться в Криму щорічно.