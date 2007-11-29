У Москві відкрився книжковий ярмарок для інтелектуалів

В середу, 28 листопада, в Москві відкрилася IX Міжнародна виставка-ярмарок інтелектуальної літератури non/fiction.

Як повідомляє радіостанція "Эхо Москвы", в Центральному будинку художника будуть представлені книги з 20 країн світу. Участь у ярмарку беруть 265 видавництв. У програмі зазначены також дві виставки ілюстрацій. Ярмарок триватиме до 2 грудня.

29 і 30 листопада в рамках Non/Fiction відбудуться заходи для видавців - обговорюватимуться основні тенденції світового і національного книговидання, а також питання дотримання авторських прав при електронних публікаціях.

1 і 2 грудня будуть присвячені дитячій літературі, яка заявлена як головна тема ярмарку. Заплановані майстер-класи для маленьких читачів, зустрічі з дитячими авторами, зокрема Григорієм Остером, який відзначає своє 60-річчя. Свій чотиритомник представить Едуард Успенський.