ЗМІ: Розробку українських ракетних комплексів «Сапсан» призупинили

Про це повідомляє Zn.ua, посилаючись на директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентина Бадрака.

«Проект з розробки оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Сапсан", незважаючи на наявність усіх затверджених програм і нормативно-правових документів для створення ракети, перебуває в глибокому ступорі. Міністерство оборони України не фінансує проект», - сказано у повідомленні.

При цьому Бадрак підкреслив, що ОТРК "Сапсан" є одним з трьох головних пріоритетів переозброєння української армії (разом з Ан-70 і корветом).

Так, на паризькому авіасалоні Le Bourget-13 голова Державного космічного агентства України (ДКАУ) Юрій Алексєєв запевняв журналістів, що технічно і технологічно підприємства галузі разом з суміжниками готові створити таку ракету.

Проект, що містить, за словами глави ДКАУ, 99% українських комплектуючих, які стосуються 47 підприємств, можуть стати основою формування національного неядерного щита оборони.

Алексєєв запевнив і в тому, що, хоча тестові випробування палива для оперативно-тактичних ракет ще не проводилися, завдання технологічно вирішено. Але проте за всіх цих формальних переміщеннях до 2013 р. немає навіть техпроекту.

При цьому глава ДКАУ відзначив, що фінансування проекту становить близько 10% планованого, а фахівці ДКБ "Південне" на умовах анонімності відзначили, що військове відомство проект не фінансує і заблокувало його на рівні виконавців.

У виданні відзначають, що генконструктор — гендиректор ДКБ "Південне" Олександр Дегтярьов підкреслив, що на даний час ракета створюється для іноземного замовника. А за рахунок завершення дослідно-конструкторських робіт за проектом "Грім" (так називається експортна версія) просунеться і "Сапсан". Для іноземних держав передбачено дальність до 280 км, українська ж версія матиме для модернізації до 500 км.

"Вважаю, "Грім" з'явиться раніше "Сапсану", але обидві ракети мають бути за характеристикам "не гірше від російського "Іскандера", - цитує видання слова Дегтярьова.

Як повідомляв УНІАН, Міноборони планує переозброїти ЗСУ українським ракетним комплексом “Сапсан” не раніше 2025 року

Як відзначали у Міноборони, над створенням комплексу “Сапсан” працює кооперація з більш як 30 держпідприємств вітчизняного ОПК. У 2009 році завершений етап ескізного проектування. Зараз займаються розробкою технічного проекту. За попередньою оцінкою, у цілому на створення “Сапсана” необхідно близько 3,7 млрд грн.

Завершення робіт з розробки комплексу передбачене програмою на 2016 рік. У 2017 році планується розпочати закупівлю, а до кінця 2025 року – завершити процес переозброєння Збройних сил України.