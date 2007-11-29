Експерти оцінюють ситуацію на вторинному ринку житла в Києві

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва за минулий тиждень (з 19 до 26 листопада) знизилася на 0,08% (2 дол.) – до 2482 дол. за 1 кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «Канзас» (Київ).

Як зазначається в повідомленні, за період із 1 вересня до 26 листопада ц.р. індекс вартості вторинного житла по Києву в середньому зріс на 2,5%. Незважаючи на зростання цін, експерти відзначають у четвертому кварталі скорочення кількості продажів квартир і недостатність клієнтів по іпотечному кредитуванню.

Індекс цінового очікування вторинної житлової нерухомості Києва за минулий тиждень знизився до мінус 0,1%. Таке значення індексу очікування тільки підтверджує хитке положення цін сьогодні на квартири в Києві.

Найвірогіднішим сценарієм розвитку подій на ринку житла Києва на найближчі три місяці аналітики компанії вважають стабілізацію цін на досягнутому рівні, а також незначні корегування цін.

Значення індексу прибутковості вторинного житла за жовтень 2007 р. становило 2,2% за місяць.

Експерти зазначають, що індекс прибутковості вторинного київського житла в 2,7 раза більше середньозваженої ставки прибутковості по довгострокових банківських депозитах (у вересні ц.р. – 9,9%), що робить вкладення коштів у нерухомість більш прибутковим.