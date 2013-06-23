Створено міжвідомчий штаб із розслідування загибелі українців у Пакистані

Прем’єр-міністр України Микола Азаров підписав розпорядження про створення Міжвідомчого оперативного штабу з розслідування обставин трагічної загибелі громадян України внаслідок терористичних дій на території Пакистану 23 червня, а також для надання допомоги сім’ям загиблих.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, згідно з розпорядженням голови уряду, буде організовано транспортування тіл загиблих співвітчизників на Батьківщину. Сім’ям загиблих буде надано необхідну допомогу.

Крім того, Міністерство закордонних справ України зобов’язано забезпечити роботу цілодобового контактного центру та надавати всебічну допомогу родичам загиблих в Україні, оперативно інформувати про долю інших громадян України, які перебувають на території Пакистану.

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МЗС також має підтримувати постійний зв'язок з владою Ісламської Республіки Пакистан та оперативно інформувати про отримані результати.

Уряд України, Посольство України в Ісламській Республіці Пакистан вживають усіх необхідних дій для розслідування обставин трагедії.

Прем’єр-міністр від імені уряду і від себе особисто висловив співчуття рідним та близьким туристів, які були розстріляні у Пакистані.

«З глибоким смутком дізнався про трагічну загибель наших співвітчизників, які стали жертвою жорстокої терористичної атаки в районі гори Нанга-Парбат на півночі Ісламської Республіки Пакистан. Висловлюю свої найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих», - йдеться в урядовій телеграмі.

Президент України Віктор Янукович також висловив співчуття сім'ям громадян України, які загинули на півночі Пакистану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у співчутті йдеться: «З великим сумом сприйняв звістку про загибель ваших рідних та близьких, які стали жертвами підступного терористичного нападу 23 червня у районі гори Нанга-Парбат на півночі Пакистану. Рішуче засуджую цей кривавий злочин, якому немає жодного виправдання, та поділяю гіркий біль непоправної втрати».

Янукович доручив уряду забезпечити надання сім'ям загиблих необхідної консульської допомоги, а також вжити заходів для запобігання подібним трагедіям у майбутньому.