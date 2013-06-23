Шокований МЗС закликає Пакистан ретельно розслідувати вбивство українців

МЗС України закликає уряд Пакистану здійснити ретельне розслідування вбивства українських громадян.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві МЗС, в Україні були шоковані звісткою 23 червня про розстріл терористами групи туристів, внаслідок чого, за попередніми даними, були вбиті українські громадяни, які перебували в районі гори Нанга-Парбат на півночі Ісламської Республіки Пакистан.

Трагедія сталася в районі, який до цього вважався найбезпечнішим у Пакистані місцем для відвідування туристами, і такий інцидент з іноземцями трапився вперше за десятки років.

З урахуванням вищевикладеного, МЗС України наполегливо рекомендує українським громадянам, у тому числі і групам альпіністів, які планували ближчим часом здійснити сходження на вершини в даному регіоні, перенести ці плани.

МЗС України закликає уряд Пакистану здійснити ретельне розслідування скоєного злочину, вжити заходів з підвищення безпеки для українських громадян, що перебувають на території Пакистану, а також справедливого покарання винних і виплати родинам загиблих належної компенсації.

Україна жорстко засуджує тероризм, прояви якого не можуть бути виправданими будь-якими гаслами та ідеями, і вважає недопустимим напад на мирних громадян, які своїми діями популяризували туристичний потенціал Пакистану та не складали жодної загрози, йдеться у заяві.

У МЗС висловлюють щире співчуття сім’ям загиблих українських туристів.