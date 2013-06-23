Шокований МЗС закликає Пакистан ретельно розслідувати вбивство українців
МЗС України закликає уряд Пакистану здійснити ретельне розслідування вбивства українських громадян.
МЗС України закликає уряд Пакистану здійснити ретельне розслідування вбивства українських громадян.
Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві МЗС, в Україні були шоковані звісткою 23 червня про розстріл терористами групи туристів, внаслідок чого, за попередніми даними, були вбиті українські громадяни, які перебували в районі гори Нанга-Парбат на півночі Ісламської Республіки Пакистан.
Трагедія сталася в районі, який до цього вважався найбезпечнішим у Пакистані місцем для відвідування туристами, і такий інцидент з іноземцями трапився вперше за десятки років.
З урахуванням вищевикладеного, МЗС України наполегливо рекомендує українським громадянам, у тому числі і групам альпіністів, які планували ближчим часом здійснити сходження на вершини в даному регіоні, перенести ці плани.
МЗС України закликає уряд Пакистану здійснити ретельне розслідування скоєного злочину, вжити заходів з підвищення безпеки для українських громадян, що перебувають на території Пакистану, а також справедливого покарання винних і виплати родинам загиблих належної компенсації.
Україна жорстко засуджує тероризм, прояви якого не можуть бути виправданими будь-якими гаслами та ідеями, і вважає недопустимим напад на мирних громадян, які своїми діями популяризували туристичний потенціал Пакистану та не складали жодної загрози, йдеться у заяві.
У МЗС висловлюють щире співчуття сім’ям загиблих українських туристів.