Фахівці схиляються до техногенної причини землетрусу в Кривому Розі (відео)

Жителі Кривого Рогу через землетрус провели неспокійну ніч проти 24 червня, - повідомляє ТСН.

Близько півночі місто струснуло так, що у людей зі стін попадали картини, захиталися меблі та люстри. Землетрус зафіксували усі українські та декілька закордонних сейсмостанцій. Його потужність сягнула 4 балів за шкалою Ріхтера.

Підземний поштовх відчули в усіх районах міста, але найбільше дісталося вулиці Електрозаводській. За півгодини до місцевого підрозділу ДСНС надійшло понад три сотні дзвінків. Спеціальні рятувальні бригади працювали всю ніч, обстежуючи територію міста. "Одразу поїхали на промислові об'єкти, щоб виключити якісь НП там, їх не було. Так само стало відомо, що немає руйнувань і постраждалих", - повідомив керівник чергової зміни оперативно-диспетчерського відділу ДСНС у Кривому Розі Олександр Воскобойник.

Перелякані люди хапали документи та вибігали на вулицю. Вони чекали повторних поштовхів. Деякі навіть кілька годин провели вночі під відкритим небом, побоюючись повертатись у свої домівки. На щастя, поштовхи не повторилися.

Достеменну причину землетрусу в сейсмостабільному Кривбасі науковці обіцяють озвучити згодом. А зараз зазначають, що у цьому районі їхня техніка фіксує приблизно три-чотири таких коливань на рік, щоправда, вони значно слабші. І в більшості випадків, всі мають техногенну причину, тобто пов'язані з розробкою корисних копалин, пояснив заступник начальника головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України Володимир Шапка.

Це підтверджують і в самому Кривому Розі. Через видобуток корисних копалин, який триває тут вже майже 200 років, все місто, у прямому сенсі, стоїть на величезних порожнинах. Які процеси там відбуваються, досі не знає ніхто, адже програма з їх моніторингу і досі лише в проекті.

"Там може дощем підмочити, якісь процеси, величезні частини ґрунту зсуваються, обвалюються. Де це трапиться, коли, до яких наслідків призведе, - все це сьогодні не можна сказати", - наголосив керівник управління з питань надзвичайних ситуацій Криворізького виконкому міськради Сергій Жупінас.

Попри те, що більшість фахівців схиляються до техногенної причини нічного землетрусу, цілком виключити природні чинники неможливо. Бо ж саме через Кривий Ріг проходить розлом континентальної гранітної плити і навіть найменший її рух може спричинити коливання земної поверхні.