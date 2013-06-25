У Криму прикордонник вистрелив у росіянина, який напав на нього

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, прикордонник зазнав нападу двох невідомих в неділю вночі.

«Прикордонник перебував під час виконання службових обов’язків в районі одного з причалів села Глазовка Керченського району. До нього підійшло двоє чоловіків в нетверезому стані та почали прискіпуватися. У той час, як дільничний інспектор намагався уникнути конфліктної ситуації, один з чоловіків раптово наніс прикордоннику удар рукою. Захищаючись від нападників, правоохоронець здійснив попереджувальний постріл», - зазначається в повідомленні.

Проте, підкреслили в прикордонному відомстві, «це ще більше розлютило нападників», і під час чергової спроби нападу прикордоннику довелося застосувати пристрій для відстрілу гумових куль для ураження нападників.

Після цього один з учасників конфлікту втік, а іншому прикордонник викликав карету швидкої допомоги та надав першу медичну допомогу, йдеться в повідомленні. Медичні працівники, які прибули на виклик, провівши попередній огляд чоловіка, з’ясували, що загрози його життю та здоров'ю немає і доставили до лікарні.

За фактом нападу було проінформовано співробітників МВС та прокуратури.

Як повідомили в прикордонній службі, пораненим нападником виявився 49-річниий громадянин Росії. За деякий час затримали й другого правопорушника – 43-річного громадянина України, уродженця Керчі. Наразі проводяться слідчі дії, зазначається в повідомленні.