Янукович схвалив стратегію розвитку освіти

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Стратегія спрямована на підвищення якості й конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України у європейський освітній простір, зазначається в повідомленні.

Документ конкретизує основні шляхи реалізації концептуальних ідей та поглядів розвитку освіти, визначених Національною доктриною розвитку освіти.

Очікується, що реалізація Національної стратегії надасть змогу забезпечити підвищення якості вітчизняної освіти, її інноваційний розвиток відповідно до світових стандартів, що сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства та особистості.

Глава держави також доручив Кабінету міністрів розробити та затвердити в місячний строк план заходів із реалізації Національної стратегії.