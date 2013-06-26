В Італії через ревнощі вбили 50-річну українку

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебійніс.

“За інформацією Генерального консульства України в Неаполі, 25 червня у квартирі за місцем свого проживання у місті Полла було знайдено тіло громадянки України 1963 року народження”, - сказав Перебійніс.

За підозрою у вбивстві затримано 27 річного українця. Про це повідомляє «Українська газета» для українців в Італії.

Як зазначається, поліція італійського міста Салерно взялася за розслідування убивства. Жінку знайшли в її квартирі із перерізаним горлом. Тіло виявили пожежники - вони приїхали гасити пожежу в будинку. Правоохоронці припускають, що будинок підпалили, щоб приховати злочин.

За підозрою у вбивстві карабінери затримали 27-річного українця. За попередніми даними, причиною вбивства стали ревнощі.

Тонкошкурова кілька років жила в Поллі, де нелегально надавала послуги масажиста.