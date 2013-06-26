В Італії через ревнощі вбили 50-річну українку
В Італії в квартирі за місцем проживання знайдено тіло громадянки України Олени Тонкошкурової.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебійніс.
“За інформацією Генерального консульства України в Неаполі, 25 червня у квартирі за місцем свого проживання у місті Полла було знайдено тіло громадянки України 1963 року народження”, - сказав Перебійніс.
За підозрою у вбивстві затримано 27 річного українця. Про це повідомляє «Українська газета» для українців в Італії.
Як зазначається, поліція італійського міста Салерно взялася за розслідування убивства. Жінку знайшли в її квартирі із перерізаним горлом. Тіло виявили пожежники - вони приїхали гасити пожежу в будинку. Правоохоронці припускають, що будинок підпалили, щоб приховати злочин.
За підозрою у вбивстві карабінери затримали 27-річного українця. За попередніми даними, причиною вбивства стали ревнощі.
Тонкошкурова кілька років жила в Поллі, де нелегально надавала послуги масажиста.