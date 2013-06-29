Кабмін виділив 36 мільйонів на природоохоронні заходи
16:35, 29 червня 2013Суспільство
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Кабінет міністрів виділив Міністерству екології та природних ресурсів на природоохоронні заходи, зокрема протипаводкового характеру 36,5 млн. грн.
Кабмін виділив 36,5 млн. грн на природоохоронні та протипаводкові заходи
Про це йдеться в урядовому розпорядженні №443, опублікованому на веб-порталі уряду.
Зокрема, 5,2 млн. грн виділяється на підтримку програм з експлуатації державного водогосподарського комплексу і управління водними ресурсами, а 31,3 млн. грн виділено на підтримку програми «Комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса в Закарпатській області.
Мінфіну наказано внести відповідні зміни до розпису держбюджету. Кошти виділяються з Державного фонду охорони навколишнього середовища.
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