Кабмін виділив 36 мільйонів на природоохоронні заходи

Про це йдеться в урядовому розпорядженні №443, опублікованому на веб-порталі уряду.

Зокрема, 5,2 млн. грн виділяється на підтримку програм з експлуатації державного водогосподарського комплексу і управління водними ресурсами, а 31,3 млн. грн виділено на підтримку програми «Комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса в Закарпатській області.

Мінфіну наказано внести відповідні зміни до розпису держбюджету. Кошти виділяються з Державного фонду охорони навколишнього середовища.