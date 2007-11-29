Через необережність при палінні загинули дві жінки

Сьогодні, о 13:30 в селищі Михайлівка, що на Запоріжжі, виникла пожежа в приватному будинку. Горіли підлога, перекриття та домашні речі в житловій кімнаті. Вогонь охопив площу 12 квадратних метрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на місце оперативно прибула чергова варта рятувальників МНС із райцентру. На жаль, врятувати 45-річну господиню та ще одну жінку, особа котрої встановлюється, не вдалося. Причиною трагедії стала необережність при палінні.