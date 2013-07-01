Нараховувати пенсії українцям тепер можна буде по-новому

Сьогодні набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики.

«Зміни до пенсійного законодавства, що набули сьогодні чинності, – це перший крок з модернізації пенсійної системи України. У підсумку оптимізована пенсійна система має стати більш справедливою та орієнтованою на людину», - заявила міністр Наталія Королевська.

За її словами, зміни стосуються більшості жінок, осіб, які отримували допомогу з безробіття, фізосіб-підприємців та безпосередньо самих пенсіонерів.

Королевська зазначила, що жінки отримали можливість включати до страхового стажу період перебування у відпустці з вагітності і пологів, й це дозволить їм раніше виходити на пенсію.

«За змінами до пенсійного законодавства до страхового стажу жінкам зараховуватиметься відпустка по вагітності та пологам. Якщо взяти до уваги, що майже кожна жінка в Україні народжує одну, дві та більше дітей, додатковий нарахований страховий стаж подекуди може становити рік та більше», - сказала вона.

Крім того, за словами міністра, відтепер під час розрахунку заробітної плати для обрахування пенсії можна буде виключити період отримання допомоги з безробіття.

«Це дозволить громадянам, які отримували допомогу по безробіттю, виключати ці періоди на свій розсуд при розрахунку заробітної плати при обчисленні майбутньої пенсії», - сказала вона.

Іншим нововведенням, за словами Королевської, є зміна механізму визначення заробітної плати для обчислення пенсії за неповні місяці, що насамперед торкнеться фізичних осіб-підприємців.

«Визначаючи заробітну плату для нарахування пенсії відтепер враховуватиметься страховий стаж, за який сплачено внесок», - сказала вона.

Для пенсіонерів також змінено порядок щорічного підвищення пенсійних виплат.

«Раніше, завдяки законодавчій казуїстиці, існували ситуації, коли підвищення пенсій взагалі можна було не робити. Тепер ми встановили чітку процедуру – пенсії однозначно будуть збільшуватися кожного року», - пояснила міністр.