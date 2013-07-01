Нараховувати пенсії українцям тепер можна буде по-новому
В Україні набули чинності зміни до закону щодо призначення та індексації пенсій.
Сьогодні набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики.
«Зміни до пенсійного законодавства, що набули сьогодні чинності, – це перший крок з модернізації пенсійної системи України. У підсумку оптимізована пенсійна система має стати більш справедливою та орієнтованою на людину», - заявила міністр Наталія Королевська.
За її словами, зміни стосуються більшості жінок, осіб, які отримували допомогу з безробіття, фізосіб-підприємців та безпосередньо самих пенсіонерів.
Королевська зазначила, що жінки отримали можливість включати до страхового стажу період перебування у відпустці з вагітності і пологів, й це дозволить їм раніше виходити на пенсію.
«За змінами до пенсійного законодавства до страхового стажу жінкам зараховуватиметься відпустка по вагітності та пологам. Якщо взяти до уваги, що майже кожна жінка в Україні народжує одну, дві та більше дітей, додатковий нарахований страховий стаж подекуди може становити рік та більше», - сказала вона.
Крім того, за словами міністра, відтепер під час розрахунку заробітної плати для обрахування пенсії можна буде виключити період отримання допомоги з безробіття.
«Це дозволить громадянам, які отримували допомогу по безробіттю, виключати ці періоди на свій розсуд при розрахунку заробітної плати при обчисленні майбутньої пенсії», - сказала вона.
Іншим нововведенням, за словами Королевської, є зміна механізму визначення заробітної плати для обчислення пенсії за неповні місяці, що насамперед торкнеться фізичних осіб-підприємців.
«Визначаючи заробітну плату для нарахування пенсії відтепер враховуватиметься страховий стаж, за який сплачено внесок», - сказала вона.
Для пенсіонерів також змінено порядок щорічного підвищення пенсійних виплат.
«Раніше, завдяки законодавчій казуїстиці, існували ситуації, коли підвищення пенсій взагалі можна було не робити. Тепер ми встановили чітку процедуру – пенсії однозначно будуть збільшуватися кожного року», - пояснила міністр.