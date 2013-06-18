Королевська замахнулася на пільги нардепів

Підготовлено законопроект про позбавлення депутатів частини пільг, зокрема - права безплатних перельотів і одержання компенсації за житло.

Як пише “КоммерсантЪ - Украина”, проект закону про внесення поправок до Закону "Про статус народного депутата України" розроблено Міністерством соціальної політики. Як зазначається, міністр соцполітики Наталія Королевська заявила, що у разі його ухвалення економія бюджету становитиме 100 млн. грн на рік.

Зокрема, Мінсоцполітики передбачає радикальне скорочення витрат, не пов'язаних безпосередньо із законодавчою діяльністю депутатів, а також обнуління більшості соціальних гарантій діючих і колишніх парламентаріїв. Зокрема, пропонується скасувати грошову компенсацію за депутатські квартири, замінивши її нормою про тимчасове надання службового житла. Передбачено позбавлення депутатів права на безплатні путівки, страхування, санаторно-курортне обслуговування на пенсії.

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Крім того, автори документа вважають за необхідне скасувати виплати безробітним депутатам, які склали повноваження (зараз їм виплачується близько 14 тис. грн на місяць впродовж року, а після — 7 тис. грн на місяць до настання пенсійного віку), і пільговий механізм обліку стажу при розрахунку пенсії колишніх депутатів. У міністерстві мають намір скасувати безплатні авіаквитки для народних обранців на внутрішні рейси і лише депутатам-мажоритарникам, обраним за межами Києва, компенсувати витрати на поїздки і перельоти, але не більш як 50 рейсів на рік.

Також є норма про обов'язкові відвідини пленарних засідань Ради і засідань комітетів - у разі відсутності на робочому місці без поважних причин запропоновано не виплачувати депутату заробітну плату за день прогулу і штрафувати у розмірі однієї мінімальної зарплати.

Видання разом з тим пише, що шанси на те, що законопроект буде затверджено в нинішньому вигляді, невеликі. Опитані парламентарії підтримують ініціативу про службові квартири і скасування низки дрібних пільг - наприклад, безплатної парковки. Водночас, як в Партії регіонів, так і в опозиції критикують деякі ключові пропозиції Мінсоцполітики.

Також про мінімальні шанси ухвалення проекту говорить директор центру "CASE-Україна" Дмитро Боярчук: "Шанси на те, що депутати ухвалять цей законопроект, мінімальні. Це як примусити людину відрізати собі палець. І уряду не з руки проштовхувати цей законопроект. 100 млн. грн для бюджету з витратами до 400 млрд грн - це небагато. Можна заощадити мільярди, перейшовши на адресну допомогу, але це обговорюють вже 20 років і всі ніяк не ухвалять рішення".