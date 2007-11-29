”Газпром” збудує в Німеччині найбільше в Європі сховище газу

Російський газовий монополіст "Газпром" збудує найбільше підземне газове сховище (ПХС) у Європі. Воно буде розташоване на території Німеччини, повідомив представник компанії Gazprom Germania, передає Reuters.

Будівництво ПХС має розпочатися 2009 року. Передбачається, що сума, яку необхідно інвестувати в проект, становитиме 420 мільйонів євро. ПХС буде розташоване в місті Гінріхсгаген (Hinrichshagen) на глибині 650 метрів. До нього надходитиме газ з трубопроводу Nord Stream (Північно-Європейський газогін), який "Газпром" будує з німецькими компаніям E.On і Basf, а також нідерландською Gasunie. Крім того, може бути збудоване і друге ПХС - в місті Швайнріх.

Раніше "Газпром" оголосив про плани будівництва в Німеччині двох електростанцій. 13 листопада повідомлялося, що одна з них буде в місті Лубмін на Балтійському морі. Проектна потужність її складе один гігават. Де буде друга електростанція, наразі невідомо.

Nord Stream - один з наймасштабніших проектів "Газпрому". Газопровід пройде через дно Балтійського моря, що дасть змогу Росії постачати газ до Західної Європи повз країни-транзитери.

Лента.ру