За півроку Крим прийняв майже 1,8 млн туристів

Цього року у низці регіонів Криму літній сезон розпочався значно раніше. "Наприклад, у Коктебелі у середині червня вже відзначали завантаження значно більше, ніж за аналогічний період минулого року. Така сама ситуація в Ялті, Євпаторії і Саках", - сказав очільник міністерства Олександр Лієв.

За його словами, зростання кількості відпочивальників у Криму спостерігається, незважаючи на те, що Мінкурортів не ставить перед собою завдання рекламувати літній сезон. "Основне завдання курортного відомства - це розширення рамок курортного сезону і відновлення статусу Криму як оздоровниці", - уточнив Лієв.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році в Криму відпочили понад 6 млн осіб, що стало рекордом за роки незалежності України.