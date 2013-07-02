За півроку Крим прийняв майже 1,8 млн туристів
22:39, 02 липня 2013Суспільство
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1,77 млн осіб відпочили у Криму за півроку, що на 4,1% більше, ніж за той самий період 2012 року, повідомляє прес-служба Міністерства курортів і туризму АРК.
У Криму уже побували майже 2 млн туристів
Цього року у низці регіонів Криму літній сезон розпочався значно раніше. "Наприклад, у Коктебелі у середині червня вже відзначали завантаження значно більше, ніж за аналогічний період минулого року. Така сама ситуація в Ялті, Євпаторії і Саках", - сказав очільник міністерства Олександр Лієв.За його словами, зростання кількості відпочивальників у Криму спостерігається, незважаючи на те, що Мінкурортів не ставить перед собою завдання рекламувати літній сезон. "Основне завдання курортного відомства - це розширення рамок курортного сезону і відновлення статусу Криму як оздоровниці", - уточнив Лієв.
Як повідомляв УНІАН, у 2012 році в Криму відпочили понад 6 млн осіб, що стало рекордом за роки незалежності України.
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