Податкова розкрила схему ухилення від податків через "Форекс"

Як повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі ГУ Міндоходів у Донецькій області, за попередніми даними, в результаті протиправної діяльності зловмисників бюджету України завдано понад 70 млн грн збитків шляхом несплати податку на доходи фізичних осіб.

Так, злочинна група створила фінансову піраміду, залучаючи клієнтів-інвесторів через мережу фірм-брокерів. Через деякий час підприємство-брокер перереєструвалося на підставних осіб, а торгові рахунки більшої частини клієнтів закривалися з втратою вкладень у результаті нібито неприбуткової торгівлі. Виплати за рахунками здійснювалися лише великим клієнтам.

Як з'ясували співробітники управління, клієнтами шахраїв були жителі України, Росії, Сполучених Штатів Америки, а також інших держав Європи і Азії. Комп'ютерні сервери знаходилися у різних частинах Європи, а підприємства, створені для прикриття злочинної діяльності, були зареєстровані в Україні, Новій Зеландії, на Сейшельських островах і в інших країнах з пільговим оподаткуванням.

Для торгівлі валютою на ринку «Форекс» махінатори залучали молодих людей, виплачуючи їм велику неофіційну заробітну плату. Вся ця система працювала зі сплатою мізерних сум податків протягом двох з половиною років.

При проведенні обшуків були виявлені і вилучені електронні носії інформації, близько 200 тис. доларів США готівкою, банківські пластикові картки, з рахунків яких здійснювалося зняття готівкових коштів, чорнові записи і звіти.

Стосовно фігурантів справи розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

За словами заступника начальника – начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Донецькій області Андрія Бачуріна, «процес створення умов повного контролю державою за дотриманням законності у сферах економіки, пов'язаних з використанням новітніх технологій, вже запущено і однозначно приведе до збільшення обсягів коштів, що надходять до бюджету України».

«Ми сподіваємося, що ті мільйонні обороти тіньового сектору економіки, які дає електронний бізнес недобросовісним платникам податків, протягом недовгого часу буде висвітлено, і втрати бюджету країни будуть заповнені повною мірою», - запевнив Бачурін.