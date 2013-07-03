Візз Ейр не літатиме з Києва до Сімферополя

Авіакомпанія «Візз Ейр Україна», перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, що ліцензована Державною авіаційною службою України, з липня закриває внутрішні рейси Київ-Сімферополь з комерційних причин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі авіакомпанії.

"З липня 2013 року "Візз Ейр Україна" змінила розклад рейсів із комерційних причин і рейс Київ-Сімферополь стане частиною цих змін", - повідомили у прес-службі.

Згідно з повідомленням, на момент ухвалення рішення з приводу рейса Київ-Сімферополь авіакомпанія не одержала ще низку напрямів, на які подавала заявки на початку року. У зв'язку з цим поставку четвертого літака для «Візз Ейр Україна» було перенесено на жовтень 2013 р. і авіакомпанія була вимушена відкоригувати літній розклад, починаючи з липня цього року.

Крім того, на деяких рейсах буде змінено частоту перельотів (наприклад, Київ-Вільнюс і Київ-Софія).

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Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «Візз Ейр Україна» (WizzAir Ukraine) 1 жовтня 2013 року відкриває в Донецьку свою другу українську базу.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, що ліцензована Державною авіаційною службою України. Входить до групи компаній Wizz Air. У 2012 році авіакомпанія перевезла 630 тис. пасажирів, експлуатуючи 2 літаки Airbus A320. Третій літак авіакомпанії «Візз Ейр Україна» - Airbus А320 - почав виконувати рейси з початку літньої навігації - 31 березня 2013 року. Авіакомпанія планує в 2013 році перевезти близько 1,3 мільйонів пасажирів і збільшити авіапарк до чотирьох літаків Airbus A320.

Wizz Air є найбільшим лоукост-авіаперевізником к Центральній і Східній Європі. На даний час авіакомпанія експлуатує 39 літаків Airbus A320, які здійснюють пасажирські авіаперевезення з 16 баз за більш як 250 маршрутами і 83 напрямами у 29 країнах.