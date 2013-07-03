В Україну прийде іспанський лоукостер Volotea

Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту.

"Можливі напрямки, які зараз розглядає авіакомпанія Volotea, - міста Європи: Мадрид, Марсель, Порту, Болонья, Берлін, Бухарест, Краків, Дублін, Софія, Штутгарт, Манчестер", - повідомили в прес-службі аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, іспанська лоукост-авіакомпанія Vueling Airlines (Вьюлінг Ейрлайнз) з 28 травня 2013 року вже почала виконувати польоти з Барселони до Києва (аеропорт "Київ" (Жуляни)).

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Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року.

У 2012 році було завершено реконструкцію аеропорту і будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв. м, зокрема площа VIP-залу - 1,5 тис. кв.м.

Загальний обсяг інвестицій у будівництво терміналу становив 400 млн. грн.

Volotea — іспанська бюджетна авіакомпанія, штаб-квартира якої розташована в Барселоні. Флот складається з 9 однотипних літаків Boeing 717, розрахованих на перевезення 125 пасажирів кожен.