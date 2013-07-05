Головного редактора газети затримали за вимагання хабара

Як передає кореспондент УНІАН, про це 5 липня під час брифінгу повідомив начальник УМВС України у Вінницькій області Віктор Русин.

За його словами, “вчора ввечері в Києві затриманий по кримінальному провадженню головний редактор видавництва газети «Тарасова Правда» Чорноіван Тарас Миколайович за вимагання 400 тис. грн у одного з керівників вищого учбового закладу Вінницької області. Зараз проводяться слідчо-оперативні заходи по документуванню і розслідуванню цього кримінального провадження і справа буде направлена в суд».

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Він зазначив, що кримінальне провадження порушено за ст.189 ч.2 ККУ (вимагання).

«Були перераховані кошти 100 тис. грн на рахунок, який вказав Чорноіван. Гроші затриманий вимагав за те, що публікації, які були оприлюднені в газеті «Тарасова Правда» і в інтернет-виданні, будуть зняті із ЗМІ і більше не буде статей відносно цієї людини», - розповів керівник вінницької міліції.

Він зазначив, що «якщо буде інформація відносно інших фактів – ми будемо проводити перевірку».

Русин додав, що також відкрито кримінальне провадження по побиттю Тараса Чорноівана, яке відбулось весною поточного року, проводяться слідчі дії, оперативні розшукові заходи по встановленню осіб, які його побили.