У Запоріжжі капітана міліції піймали на торгівлі наркотиками

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, 28-річного капітана міліції - оперуповноваженого підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків лінійного відділу міліції на станції "Запоріжжя" було затримано 9 липня увечері під час отримання у громадянина 5 тис. грн за передачу йому наркотиків.

Запорізька прокуратура з нагляду за дотриманням законів у транспортній сфері внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань зведення про кримінальне правопорушення за ч.3 ст.307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів у особливо великих розмірах).

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Прокуратура ініціює питання про обрання затриманому співробітникові міліції запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.