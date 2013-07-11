У конфлікт райради з журналістами втрутилася Генпрокуратура

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, поінформували Комітет з оперативного реагування на інциденти за участю ЗМІ в Генеральній прокуратурі України.

Крім того, за фактом проведення незаконних змін у статутних документах видання Сахновщинським райвідділом міліції розпочато кримінальне провадження, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Як повідомив Комітету з оперативного реагування директор Департаменту Державної реєстраційної служби Олександр Барбелюк, державний реєстратор, яка проводила зміни, вже не займає цю посаду.

Питання незаконного втручання органів влади у діяльність комунальних ЗМІ було обговорено 25 червня 2013 року під час засідання експертної ради з питань приведення законодавства у сфері медіа до європейських стандартів в межах програми «Відкрита розмова».

За підсумками роботи учасниками міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів було направлено звернення до Генеральної прокуратури України з проханням звернути увагу прокурорів областей на порушення прав трудових колективів комунальних ЗМІ та здійснити передбачене законом прокурорське реагування.

У прес-службі нагадали, що 3 червня 2013 року на засіданні міжвідомчої робочої групи було розглянуто звернення Харківської обласної організації Національної спілки журналістів України щодо порушення прав трудового колективу редакції Сахновщинської районної газети "Колос" (Харківська обл.) органами місцевого самоврядування.

Районна рада як співзасновник газети внесла до порядку денного сесії районної ради 30 квітня 2013 року питання про звільнення в.о. редактора газети та одноосібно затвердила статут комунальної організації "Редакція Сахновщинської газети "Колос", після чого були внесені відповідні зміни до Державного реєстру. Ці зміни не були погоджені з трудовим колективом та порушують законодавство, зокрема Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".