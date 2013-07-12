Через врадіївську справу звільнили начальника міліції Миколаївщини

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, висновок службового розслідування був озвучений сьогодні, 12 липня, на засіданні розширеної колегії МВС України.

На тему: Заступника начальника Врадіївського райвідділу міліції залишили під арештом

«За його результатами з органів внутрішніх справ звільнено 9 працівників міліції Миколаївської області, трьох – звільнено із займаних посад, ще трьох – попереджено про неповну посадову відповідність», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в УЗГ, проведення об’єктивного розслідування подій у Врадіївському районі Миколаївської області міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко доручив комісії, очолюваній начальником Головного штабу МВС Володимиром Березаном.

Він озвучив результати роботи комісії, яка ретельно перевіряла обставини подій у Врадіївці, а також приймала скарги від громадян. Особистий прийом заявників здійснював і перший заступник міністра внутрішніх справ Віктор Дубовик.

За час роботи комісії у Врадіївці до представників МВС звернулося 94 громадянина. Серед них, окрім мешканців Врадіївського району, також були мешканці прилеглих населених пунктів, йдеться в повідомленні.

За результатами вивчення звернень комісія визначила причини та умови, що призвели до надзвичайної події за участю працівників міліції. Серед основних причин – відчуття безкарності та кругова порука, на яких базувалася діяльність частини працівників Врадіївського райвідділу.

За недоліки в організації діяльності підпорядкованого підрозділу з органів внутрішніх справ звільнено начальника УМВС Миколаївської області Валентина Парсенюка, його заступника та начальника кадрового підрозділу УМВС, поінформували в МВС.

Із займаних посад були звільнені троє працівників обласного підрозділу внутрішньої безпеки. Крім того, за допущені порушення звільнено майже весь керівний склад Врадіївського РВ.

Нагадаємо, що раніше з органів внутрішніх справ були звільнені начальник Врадіївського райвідділу міліції Віталій Синіцький, а також працівники цього відділу Дмитро Поліщук та Євген Дрижак.