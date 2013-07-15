ЗМІ: Обсяг переробки нафти в Україні знизився до рекордного рівня

Згідно з даними, наданими в Міненерго, в I півріччі на українських НПЗ був перероблено трохи більше 1,5 млн т нафти, або на 43% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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У країні працювали тільки два з семи підприємств: Кременчуцький НПЗ і Шебелинський ГПЗ. Обсяг переробки в I півріччі досяг абсолютного мінімуму за весь час незалежності України, відзначають в Міненерго. Навіть у кризовий для нафтопереробки 1999 українські НПЗ за перші шість місяців переробили близько 2,5 млн т. Всього вітчизняні заводи здатні переробляти до 34 млн т нафти на рік, повідомляє Комерсант-Україна.

У Міненерго повідомили, що через це скорочення за останні три роки роботи позбулися близько 18 тис. працівників галузі та ще більше 54 тис. співробітників суміжних компаній і підприємств.

Крім того, ситуація в галузі негативно позначилася на надходженнях до держбюджету. Частково доходи держскарбниці були компенсовані за рахунок оподаткування зрослого імпорту готових нафтопродуктів. Проте все ж, за даними Міненерго, втрати бюджету через ситуацію в галузі становлять близько 800 млн грн на рік.

Погіршення ситуації з нафтопереробкою спостерігається з 2005 року, коли були скасовані мита на ввезення нафтопродуктів. Уряд Юлії Тимошенко тоді заявляло, що таким чином в Україні можуть стабілізуватися ціни на автомобільне паливо.

Після цього в 2010 році зупинився Одеський НПЗ, потім Надвірнянський і Дрогобицький заводи, а в 2012 році був закритий один з найбільш технологічних заводів, здатний переробити до 16 млн т нафти на рік, - Лисичанський.

"Ми змушені закрити завод через збитковість нафтопереробки в країні, що пояснюється податковими пільгами для експортерів нафтопродуктів з країн Митного союзу", - заявив тоді президент "TНК-BP Коммерс" Дідьє Казіміро.

Нафтопереробники відзначають, що відхід НПЗ негативно відбився на ринку. "Залежність від імпорту нафтопродуктів з країн Митного союзу стала критичною. Ринок керується групою трейдерів-імпортерів, - говорить член наглядової ради ПАТ" Укртатнафта "Костянтин Бородін. - Їхня маржа становить близько $ 300 за тонну при узгодженій експертно-аналітичною групою маржі в $ 180 за тонну та європейської маржі не більше $ 100 за тонну ".

Втім, незважаючи на всю жалюгідність ситуації в галузі, уряд за останні вісім років мало що зробила для її зміни. Неодноразові спроби переробників пролобіювати введення мит на ввезення нафтопродуктів не увінчалися успіхом. Кабмін при цьому досить активно прагне домогтися цінової стабільності на ринку, що йому вдається, - ціни в цілому відповідають світовим котируванням нафти.