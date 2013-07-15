Уряд ухвалив продати НДІ радіотехнічних вимірювань

Про це сказано в розпорядженні КМУ від 11 липня 2013 р. № 502-р, оприлюдненому на урядовому сайті.

«Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо внесення змін до плану розміщення акцій Науково-дослідного інституту радіотехнічних вимірювань у частині продажу пакета акцій у розмірі 50% плюс 1 акція на конкурсі з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону», - йдеться в тексті розпорядження.

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Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» (м. Харків) - спеціалізується на розробці, проектуванні та виробництві радіоелектронної техніки: наземних і бортових систем і приладів для космічних комплексів, систем високоточних траєкторних вимірювань для відпрацювання ракетно-космічної техніки, складної медичної техніки, контрольно-вимірювальних приладів і систем управління для паливно-енергетичного комплексу.