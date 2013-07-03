ЗМІ: Кабмін готує «Укренерго» до корпоратизації

10:32, 03 липня 2013
Суспільство
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У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості готують корпоратизацію "Укренерго" - компанії, що володіє всіма магістральними мережами електропередачі в країні.

Міненерго підготувало законопроект "Про особливості корпоратизації держпідприємства "Укренерго"", що передбачає перетворення держпідприємства в публічне акціонерне товариство.

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Президент Віктор Янукович ще у березні доручив до квітня підготувати законопроект про корпоратизацію "Укренерго", проте документ був підготовлений тільки в червні. Джерело Комерсант-Україна в Міненерго пояснило, що він буде внесений до Верховної Ради до кінця липня.

Зараз законопроект розглядається галузевими відомствами - Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку, Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики, Мінфіном, Мін'юстом і Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

У прес-службі Міненерго документ не коментують. Тим часом у пояснювальній записці до нього йдеться, що корпоратизація "Укренерго" дозволить залучити кредити для модернізації високовольтних електричних мереж на загальну суму 47,5 млрд грн. У тому числі в 2013-2020 році 31,2 млрд грн. При цьому в міністерстві відзначають, що необхідність корпоратизації "Укренерго" пояснюється вимогою міжнародних фінансових структур.

НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням об'єднаною енергосистемою і експлуатацією всіх магістральних ліній електропередачі України. Дохід компанії минулого року збільшився на 16,8%, до 3,1 млрд грн.

Корпоратизація може виявитися також першим кроком до приватизації "Укренерго", вважає старший аналітик ІК Dragon Capital Денис Саква. Незважаючи на те що в законопроекті є норма, що забороняє приватизацію компанії, одна з його статей передбачає виключення "Укренерго" зі списку підприємств, що не підлягають приватизації.

"Зазвичай останнє формулювання використовується, як раз коли є плани в майбутньому приватизувати актив. Інших причин для корпоратизації я не бачу - більшість банків видають кредити і держпідприємствам", - вважає він. З ним згоден і керівник аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій, який відзначає, що приватизація "Укренерго" може бути проведена на завершальному етапі реформи ринку електроенергії.

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