ЗМІ: Російському фотографу заборонили в'їзд в Україну

Про це Барабаш повідомив у коментарі "Українській правді".

Станом на 11:13 15 липня Барабаш перебуває на станції Хутір-Михайлівський.

"Зараз я на кордоні. Міліціонери, які мене затримали, сказали, що заборона в'їзду діє до 2018 року. Причини не називали, але сказали, що це все з подання СБУ", - сказав Барабаш.

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За інформацією джерел видання, Барабашу заборонили в'їзд "за активну журналістську діяльність". У той же час, РІА Новости повідомляє, що за словами міліціонерів, які його затримали, до списку осіб із забороною для в'їзду Барабаша внесли 10 липня.

Як повідомляє 5 канал, про офіційні причини заборони фотограф, який уже кілька років живе та працює в Києві, зможе дізнатися у Москві в посольстві після надіслання запиту.

В Україні фотограф працював у видавництві Темпора, знімав вуличні протести й активно критикував українську владу.

Крім того, під час акції 18 травня, коли він фотографував бійку білоцерківських молодиків, вони на нього також напали і намагалися вибити фотоапарат.

Також він був серед затриманих під час проведення акції на Майдані Незалежності на честь 8-ї річниці Помаранчевої революції у 2012 році. Тоді правоохоронці затримали 7 осіб, повідомляє видання.