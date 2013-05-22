18 травня було побито ще одного фотографа (фото та відео)
08:34, 22 травня 2013Політика
1551 0
Оператор телекомпанії "Новая Одесса" Олег Шпак оприлюднив фото та відео, на якому "бійці" намагалися побити ще одного фотографа.
Побиття фотографа / Фото Олега Шпака
Побиття фотографа / Фото Олега Шпака
З фото та відео, опублікованих на сторінці Олега Шпака в Facebook, помітно, що фотограф просто знімав події навколо і не брав участі у бійці.
Нагадаємо, 18 травня чоловіки спортивної статури побили журналістку ”5 каналу” Ольгу Сніцарчук та фотографа "Коммерсанта" Влада Соделя, що викликало широкий суспільний резонанс.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter