18 травня було побито ще одного фотографа (фото та відео)

З фото та відео, опублікованих на сторінці Олега Шпака в Facebook, помітно, що фотограф просто знімав події навколо і не брав участі у бійці.

Нагадаємо, 18 травня чоловіки спортивної статури побили журналістку ”5 каналу” Ольгу Сніцарчук та фотографа "Коммерсанта" Влада Соделя, що викликало широкий суспільний резонанс.