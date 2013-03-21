Футболістові з Кот-д'Івуару, який втік з Євпаторії, заборонили в'їзд в Україну

Як повідомили УНІАН у прес-службі Азово-Чорноморського управління Держприкордонслужби, іноземець намагався незаконно іммігрувати в одну з країн ЄС, щоб там одержати роботу.

«Таким чином, у ході клопотання про в'їзд до України громадянин Кот-д'Івуара надав свідомо неправдиві відомості про мету перебування в країні, тому прикордонники щодо нього прийняли рішення про заборону в'їзду строком на 3 роки», - йдеться в прес-релізі.

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За даними Прикордонслужби, 20 березня футболіста посадили на літак в аеропорту Сімферополя і він вилетів з України.

Як повідомляв УНІАН, 13 гравців з Кот-д'Івуара мали 14 березня вилетіти на батьківщину, проте, троє футболістів - Бамба Мамаду, Куа Роджер Ібрагим і Бамба Абубакр - пропали. Міліція оголосила африканців у розшук.

Перед від'їздом з Криму вони купили в євпаторійському магазині кілька телефонів, планшет і номери мобільних операторів. Правоохоронці знайшли водія таксі, який відвозив іноземців на залізничний вокзал Сімферополя.

Одного футболіста міліціонери знайшли в Чернівцях і повернули до Криму. Двоє інших, швидше за все, перебувають у Києві.

У Криму команда з "чорного континенту", яка тренувалися на базі Палацу спорту в Євпаторії, зіграла кілька матчів з українськими футболістами першої і другої ліги.