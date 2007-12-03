Слідство розглядає кілька версій вбивства політконсультанта Шеремета

Слідство розглядає кілька версій вбивства політконсультанта однієї з американських компаній Олега Шеремета, однак схиляється до того, що головним мотивом скоєння злочину була його економічна діяльність.

Про це УНІАН повідомив начальник ДЗГ МВС України Костянтин СТОГНІЙ.

За його словами, версій багато, зокрема, розглядаються економічна діяльність О.Шеремета, його участь у політичних процесах, «однак пріоритетів особливих поки що не має, але люди, які займаються розслідуванням, все-таки більше схиляються до економічної діяльності».

Тобто, як пояснив К.СТОГНІЙ, це участь О.Шеремета у розпаюванні земельних ділянок в Київській області, зокрема, вздовж Бориспільської траси.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада пізно ввечері у Борисполі Київської області кількома пострілами з вогнепальної зброї було вбито політконсультанта однієї з американських компаній, громадянина України О.Шеремета.

Слідчим управлінням міліції Київської області порушено кримінальну справу за ст.115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).