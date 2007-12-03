Слідство розглядає кілька версій вбивства політконсультанта Шеремета
Стогній назвав основну
|Костянтин Стогній
Про це УНІАН повідомив начальник ДЗГ МВС України Костянтин СТОГНІЙ.
За його словами, версій багато, зокрема, розглядаються економічна діяльність О.Шеремета, його участь у політичних процесах, «однак пріоритетів особливих поки що не має, але люди, які займаються розслідуванням, все-таки більше схиляються до економічної діяльності».
Тобто, як пояснив К.СТОГНІЙ, це участь О.Шеремета у розпаюванні земельних ділянок в Київській області, зокрема, вздовж Бориспільської траси.
Як повідомляв УНІАН, 30 листопада пізно ввечері у Борисполі Київської області кількома пострілами з вогнепальної зброї було вбито політконсультанта однієї з американських компаній, громадянина України О.Шеремета.
Слідчим управлінням міліції Київської області порушено кримінальну справу за ст.115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).