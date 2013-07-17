Український школяр увійшов до трійки кращих фізиків у Копенгагені
01:03, 17 липня 2013Суспільство
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У Копенгагені завершилась Міжнародна олімпіада з фізики. Бронзову медаль у змаганні здобув учень краматорської школи № 25 Олексій Лубинець.
Учасниками олімпіади, яка проходила в Данії з 7 по 15 липня, стали школярі з більш як 80 країн світу. Україну представляли пʼять юних фізиків.
Міжнародні олімпіади з предметів природничо-математичного напряму проводяться щороку. Команди України беруть участь у таких змаганнях з 1992 року. За цей час у них взяли участь 57 учнів загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області. 48 з них стали переможцями, виборовши 4 золотих, 14 срібних та 30 бронзових медалей, йдеться у повідомленні.
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