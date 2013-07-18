Україна призупинила транзит зерна з Краснодарського краю

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

“Ми зупинили поки що тимчасово (транзит зерна — УНІАН), тому що там ящур. Ми повідомлення (про припинення транзиту — УНІАН) направили: тільки з Краснодарського краю”, - сказав Присяжнюк.

За словами міністра, в України є протокольне рішення з цього питання.

Водночас, за словами Присяжнюка, точних дат дії призупинення транзиту немає. Міністр зазначив, що це залежатиме від того, як довго в Краснодарському краю РФ діятиме карантин.

“Якщо вони впораються з ящуром, ми відразу відкриємо”, - сказав він, зазначивши, що обсяги транзиту російського зерна через Україну з Краснодарського краю дуже малі й не вплинуть на товарообіг.

Рішення про призупинення транзиту було ухвалене фітосанітарною службою України.

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Як повідомляв УНІАН, на початку липня Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) повідомило, що Україна розглядає можливість заборони на ввезення і вантаження у своїх портах зерна з Росії через виявлення на території цієї країни (у Карачаєво-Черкеській Республіці та районах Краснодарського краю, що межують з нею) випадків захворювання тварин на ящур.

15 липня перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Іван Бісюк заявив, що рішення про заборону транзиту зерна з Російської Федерації через виявлення в деяких регіонах цієї країни спалахів ящура і африканської чуми свиней буде ухвалено найближчими днями.

Ящур може переноситися із зерновими культурами.