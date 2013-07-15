Україна може заборонити транзит зерна з Росії

Рішення про заборону транзиту зерна з Російської Федерації через виявлення в деяких регіонах цієї країни спалахів ящуру і африканської чуми свиней буде ухвалено найближчими днями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в понеділок повідомив журналістам перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Іван Бісюк.

«Сьогодні-завтра ми очікуємо підтвердження «Россільгоспнагляду» й ухвалюватимемо відповідні рішення», - сказав Бісюк.

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Він зазначив, що у випадку, якщо «Россільгоспнагляд» підтвердить, що він контролює поширення вказаних хвороб на території країни, Україна забороняти транзит не буде. За словами Бісюка, Росія поки не почала активний транзит зерна через порти України, українські порти зробили перевалку лише 8,3 тис. тонн російського зерна нового врожаю.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Управління Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) повідомило, що Україна розглядає можливість заборони на ввезення й вантаження в своїх портах зерна з Росії через виявлення на території цієї країни (у Карачаєво-Черкеській Республіці та районах Краснодарського краю, що межують із нею) випадків захворювання тварин на ящур.

11 липня заступник міністра аграрної політики та продовольства Олександр Сень заявив, що Україна поки не ввела офіційного обмеження транзиту зерна з Російської Федерації територією країни у зв'язку зі спалахом ящуру.

Ящур може переноситися із зерновими культурами.