Призначені 18 начальників морських портів (список)

Згідно з повідомленням прес-служби міністерства, начальником морського порту є керівник адміністрації відповідного морського порту.

Відповідно до прийнятих відомством наказів від 16 липня 2013 року, призначено начальники таких морських портів:

Бердянського – В’ячеслав Рєзников;

Білгород-Дністровського - Олексій Хайменов;

Євпаторійського - Євген П’ятачов;

Ізмаїльського - Микола Ільїн;

Іллічівського - Олексій Кошелев;

Керченського - Олексій Шацьких;

Маріупольського - Олексій Росинський;

Миколаївського - Василь Іванчук;

Одеського - Михайло Соколов;

спеціалізованого морського порту «Октябрьск» - Андрій Єгоров;

Ренійського - Сергій Строя;

Севастопольського - Сергій Тараканов;

Скадовського - Олег Проточенко;

Усть-Дунайського - Володимир Коровін;

Феодосійського - Анатолій Мазило;

Херсонського - Сергій Ігнатенко;

порту «Южний» - Максим Широков;

Ялтинського - Олександр Котовський.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про реорганізацію державних підприємств морського транспорту і створення державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ). АМПУ була створена 14 червня 2013 року.

Створення Адміністрації морських портів України передбачене Законом «Про морські порти України», підписаному Президентом 8 червня 2012 року.

Міністерство інфраструктури України затвердило керівний склад АМПУ і його 19 філіалів, призначивши виконуючих обов'язки начальників філіалів.

Начальником АМПУ призначено колишнього начальника Одеського морського торгового порту Юрія Васькова.