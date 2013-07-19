У центрі Донецька водії не поділили дорогу - в хід пішла зброя

У п'ятницю, 19 липня, в центрі Донецька на автодорозі стався конфлікт між водіями із застосуванням травматичної зброї.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Донецького міськуправління міліції Ольга Почкалова.

За її словами, інцидент стався між двома мотоциклістами і водієм автомобіля, на місці події було застосовано травматичну зброю.

«Зараз там правоохоронці розбираються. Але ніхто нікого не вбив», - сказала Почкалова, пообіцявши незабаром дати повнішу інформацію про подію.

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Як повідомили пізніше у прес-службі Донецького міського управління міліції, сьогодні об 11.30 на телефон 102 надійшло повідомлення про те, що на просп. Ілліча невідомі на мотоциклі без номерного знака вчинили напад на водія автомобіля «Жигулі». На місце було направлено слідчо-оперативну групу Калінінського райвідділу міліції.

Правоохоронці встановили, що на виїзді з Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання (ДОКТМО) двоє зловмисників напали на чоловіка, який був за кермом «Жигулів», і кілька разів вистрілили з травматичної зброї.

«Потерпілого з травмою голови доставлено в ДОКТМО. Мотоцикл і зброю невідомі залишили на місці події», - сказали в міліції.

У міліції зазначили, що обставини події з'ясовуються, вживаються необхідні заходи для встановлення і затримання підозрюваних.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня в центрі Донецька на автодорозі стався конфлікт між водіями із застосуванням травматичної зброї.

Як повідомила керівник прес-служби Донецького міськуправління міліції Ольга Почкалова, «зараз там правоохоронці розбираються. Але ніхто нікого не вбив».