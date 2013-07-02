Невідомий вистрілив у 10-річну дитину

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, 30 червня до чергової частини Кіровського райвідділу міліції м. Донецька надійшло повідомлення, що невідомий поранив 10-річну дитину. Дитину було доставлено до лікарні. Зараз життю і здоров'ю хлопчика нічого не загрожує, він перебуває під спостереженням лікарів.

Співробітниками міліції проводиться перевірка.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4. ст.296 КК України (хуліганство, скоєне із застосуванням вогнепальної чи холодної зброї або іншого предмету, спеціально пристосованого або наперед заготовленого для завдання тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.