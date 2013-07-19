У Запоріжжі в парку прорвало каналізаційний колектор (фото)

Сьогодні у Жовтневому районі м. Запоріжжя на території парку «Дубовий гай» стався порив підземного каналізаційного колектору з подальшим витоком каналізаційних стоків на поверхню.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальна техніка Головного управління ДСНС у Запорізькій області перекачує стоки до паралельного колектору. 3 автоцистерни встановлені для проведення аерації кисню у штучних водоймах. На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС у Запорізькій області.

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