У Запоріжжі в парку прорвало каналізаційний колектор (фото)
20:18, 19 липня 2013Суспільство
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Сьогодні у Жовтневому районі м. Запоріжжя на території парку «Дубовий гай» стався порив підземного каналізаційного колектору з подальшим витоком каналізаційних стоків на поверхню.
Парк у Запоріжжі перетворився на вигрібну яму / Фото: reporter-ua.com
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальна техніка Головного управління ДСНС у Запорізькій області перекачує стоки до паралельного колектору.
Автоцистерни проводять аерацію повітря / Фото: reporter-ua.com
3 автоцистерни встановлені для проведення аерації кисню у штучних водоймах.
На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС у Запорізькій області.
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