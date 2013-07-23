ЗМІ: Українці масово інфікуються гепатитом С під час переливання крові (відео)

"Два дні, як я виписався – потрапив у інфекційне відділення з гепатитом. І там жодних розмірковувань не було, що це відбулося внаслідок переливання", - розповів ТСН хворий Олександр Шміло.

У групі ризику також хворі на гемофілію та онкологію. Уникнути поширення інфекції можливо, якщо змінити недолугу систему діагностики донорської крові. Нині в Україні вірус гепатиту визначають за застарілою методикою. Наявність хвороби визначають завдяки антитілам, які виробляє організм у відповідь на вірус. Проте антитіла з'являються не одразу, іноді навіть через 3 місяці після зараження.

"Якщо людина здасть кров у цей період, то в аналізах, за всіма правилами в системі донорської крові, він просто буде негативним. І не покаже, що людина є інфікованою", - пояснив директор громадської організації "Зупинимо гепатит" Дмитро Коваль.

У США та країнах Європи уже давно користуються ефективнішою методикою. В Україні для цього потрібно змінити принцип діагностики крові та закупити сучасне обладнання. Яке розпізнає не антитіла, а сам вірус – і до того ж вельми швидко. На всю Україну лише 2 центри крові мають таке обладнання. Купувати апаратуру держава не квапиться. Ціна одного приладу – 4 млн грн. Натомість торік витратили усемеро більше на машини, які визначають антитіла.