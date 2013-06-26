Кваснєвський назвав репресивну наркополітику дорогою в нікуди

Про це він заявив на прес-брифінгу міжнародної конференції «Наркополітика у Східній Європі в контексті корупції», що відбувся 26 червня у Києві.

Наприклад, він згадав, як 2000 року, коли був президентом Польщі, підписав закон, що посилював покарання за зберігання заборонених речовин. Однак на конференції Кваснєвський визнав, що підписання закону було помилкою.

«Через 12 років виявилось, що це дорога в нікуди», - сказав екс-президент Польщі, - «Ми (Східна Європа -УНІАН) є єдиним регіоном, де відбувається зростання захворюваності на ВІЛ-СНІД».

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Бажання виправити помилку, за словами Кваснєвського, стало однією з причин, чому він активно включився в роботу над проблемами глобальної наркополітики.

Так, Кваснєвський апелював до успішного досвіду зменшення шкоди від наркозалежності у таких країнах як Португалія, Чехія та Швейцарія, які замість іти шляхом посилення репресивних заходів щодо хворих на наркозалежність, навпаки, їх пом’якшували.

Також він наголосив, що дана конференція відбувається у дуже важливий момент, коли Україна наближається до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. «Якщо Угоду буде підписано, це матиме не менше значення, ніж референдум 1991 року, коли Україна проголосувала за свою незалежність», - сказав Кваснєвський.

На думку екс-президента Польщі, в контексті приєднання України до європейської спільноти варто гуманізувати державну наркополітику і повністю декриміналізувати зберігання невеликих доз наркотиків.

Довідка УНІАН. Міжнародна конференція «Наркополітика у Східній Європі в контексті корупції» приурочена до Міжнародного дня боротьби з незаконним обігом наркотиків і Міжнародного дня на підтримку жертв катувань, які з ініціативи Генасамблеї ООН відзначають 26 червня.

Організаторами конференції виступили Міжнародний фонд “Відродження” (Україна) та журнал “Krytyka polityczna” (Польща).

Організатори та учасники конференції ставлять за мету пом’якшення репресивної наркополітики в Україні, зокрема, збільшення порогових кількостей заборонених речовин, за зберігання яких настає кримінальна відповідальність, і які в Україні в десятки разів нижчі, ніж у інших країнах Європи та в Росії.

На думку організаторів та учасників конференції, такий захід дозволить радикально зменшити темпи поширення таких небезпечних захворювань як ВІЛ і гепатит С, зменшить корумпованість серед правоохоронців і зекономить бюджету держави мільйони гривень, які йдуть на утримання у в’язницях десятків тисяч засуджених за зберігання невеликих кількостей заборонених речовин, а також спростить доступ до таких речовин важкохворим, які потребують знеболення.