Новий міст через Південний буг мають збудувати за 60 місяців і 3,5 млрд (фото)

Кабінет міністрів України затвердив техніко-економічне обґрунтування проекту будівництва мостового переходу через річку Південний Буг у Миколаєві з довжиною ділянки 13 км, зокрема безпосередньо моста – 2 км, і загальною вартістю робіт 3,5 млрд грн. Про це йдеться у розпорядженні уряду №511, оприлюдненому на веб-порталі КМУ.

Як наголошується, ТЕО було розроблене підприємством «Київсоюзшляхпроект», рекомендоване і схвалене підприємством «Укрдержбудекспертиза» Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ і подано Державним агентством автомобільних доріг.

Проект передбачає будівництво 9 транспортних розв'язок, зокрема двох розв'язок у двох рівнях. Термін будівництва – 60 місяців.

Довідка УНІАН. Будівництво нового мосту дозволить розвантажити центр міста від транспортного потоку і поліпшить екологічну ситуацію, оскільки буде споруджений за його межами - на міжнародній автомобільній дорозі М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог). Новий міст забезпечить сполучення між великими промисловими центрами і морськими портами України.

Проект планується реалізувати за рахунок програми Офіційної допомоги розвитку уряду Японії (відсоток за кредитом становить 1,4%, термін - до 25 років, пільговий період - 7 років). Вибір підрядчика здійснюватиметься на відкритому міжнародному конкурсі.