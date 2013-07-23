У Юрмалі відкрився конкурс Нова хвиля-2013

Через погану погоду організатори конкурсу скасували традиційну ходу зірок червоною килимовою доріжкою, передає РІА Новости.

Регіональні та відбіркові тури конкурсу відбулися в найбільших містах Росії, країнах СНД і Балтії. У нинішньому музичному змаганні візьмуть участь 16 молодих виконавців з 12 країн світу. Конкурс триватиме до 28 липня.

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Цього року в журі конкурсу не братиме участі композитор Раймонд Паулс. Раніше він заявив, що "Нова хвиля" не відповідає його музичним смакам, і він більше не хоче брати участь в її організації. Паулс був співголовою журі "Нової хвилі" протягом 11 років. Цей конкурс вони придумали разом з композитором Ігорем Крутим.

Головною метою музичного змагання є відкриття нових зірок. Щорічно на фестиваль у Юрмалі приїжджають світові та російські відомі артисти, щоб підтримати молодих виконавців.