Половина бізнеменів претендують займатися торгівлею

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр).

«Переважна більшість суб'єктів господарської діяльності, які планують займатися торгівлею, обирають роздрібну торгівлю різних напрямів – здебільшого в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування і напоями. Так, торгувати уроздріб планують 1,005 тис. юридичних і 39,383 тис. фізичних осіб-підприємців. Оптову торгівлю основним видом своєї діяльності декларують 5,953 тис. юридичних і 5,844 фізичних осіб-підприємців», - цитує прес-служба директора Департаменту державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Олександра Барбелюка.

За даними Укрдержреєстра, найбільші показники реєстрації бізнесу з початку року зафіксовані в Києві, а також Донецькій, Одеській, Дніпропетровській і Харківській областях.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року в Україні створена Державна реєстраційна служба, на яку покладені повноваження з реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців, реєстрації релігійних організацій, а також функції у сфері реалізації державної політики з питань реєстрації. Органи Державної реєстраційної служби щотижня реєструють близько 4 тисяч суб'єктів підприємництва.