Україна хоче встряти в спір Японії та Росії щодо утилізаційного збору

Україна в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) має намір приєднатися до консультацій між Японією і Російською Федерацією з питання дії в Росії утилізаційного збору.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Раніше Україна вже приєдналася до консультацій країн Євросоюзу з цього питання.

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«29 липня Україна, за процедурою, направила відповідний запит про приєднання як третя сторона до аналогічних консультацій між Японією і Російською Федерацією», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна 24 липня заявила про приєднання до консультацій, які ініціював Європейський Союз у рамках СОТ із питання введення Російською Федерацією утилізаційного збору на автомобілі.

9 липня Європейський Союз звернувся до секретаріату Світової організації торгівлі з вимогою почати консультації з Російською Федерацією з питання застосування утилізаційного збору, застосовуваного при продажі автомобілів.

24 липня до секретаріату СОТ із проханням про проведення консультацій з Росією з приводу дії в РФ утилізаційного збору на автомобілі звернулася також Японія.

Нагадаємо, з 1 вересня 2012 року Росія ввела утилізаційного збору на імпортні автомобілі. У відповідь, 4 липня 2013 року Верховна Рада прийняла закон про введення утилізаційного збору на автомобілі, проте документ поки не підписано Президентом України.