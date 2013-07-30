У Донецьку на хабарі взяли головного транспортного інспектора

У Донецьку за хабар затримано керівника Донецького обласного управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті Ігоря Єлисаветський.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними джерела, близького до правоохоронних органів, начальник даного управління був затриманий сьогодні, 30 липня, під час отримання хабара, і в даний час проводяться всі необхідні слідчі дії.

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У прес-службі прокуратури Донецької області підтвердили факт того, що, «дійсно, щодо посадової особи розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України». А також додали, що «хід даного розслідування взято на контроль прокуратурою Донецької області».