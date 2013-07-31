Завдяки вакцинації можна попередити близько 40 хвороб

"Нині за допомогою вакцин можливо попередити близько 40 захворювань та їх ускладнення. Це можливо завдяки тому, що майже в кожній країні світу існує національний календар профілактичних щеплень. Він враховує безліч факторів, які впливають на схему проведення вакцинації саме в тій країні, де він запропонований. До уваги береться рівень захворюваності інфекціями, вікові особливості формування імунітету у дітей, вплив материнських антитіл, побічні реакції, ускладнення, доступність вакцин", - підкреслив фахівець з інфекційних захворювань.

За його словами, щороку від інфекцій, які можна попередити вакцинацією, помирає в середньому 350 українських дітей.

Тому зараз в Україні проходять засідання науково-консультативної групи щодо перегляду календаря профілактичних щеплень відповідно до сучасних потреб населення, зазначив Крамарєв. У робочу групу входять провідні фахівці імунопрофілактики - лікарі, міжнародні експерти, науковці.

"За результатами проведених обговорень та наявних наукових і інформаційних матеріалів буде підготовлено проект оновленого Календаря профілактичних щеплень" - зазначив експерт.

Нині Національний календар щеплень передбачає обов’язкову вакцинацію від 10 інфекційних хвороб: дифтерії, правця, кашлюку, кору, паротиту, поліомієліту, туберкульозу, гепатиту В, краснухи та гемофільної інфекції.