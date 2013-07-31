Суд відмовив адвокатові "врадіївського ґвалтівника" в допиті чотирьох свідків

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Миколаївської області, дане рішення суд ухвалив 30 липня.

Свідки, яких просив допитати адвокат Володимир Клименко, в ніч з 26 на 27 липня (ніч скоєння злочинів) здійснювали оперативне чергування разом з підозрюваним Євгеном Дрижаком.

Клименко в своїх клопотаннях до суду зазначав, що цих свідків необхідно допитати в рамках досудового розслідування в судовому засіданні, оскільки на них нібито чиниться тиск з боку правоохоронних органів.

"Це твердження захисника під час розгляду клопотань свого підтвердження не знайшло, як і не було ним доведено наявність інших обставин, які можуть унеможливити допит зазначених свідків під час розгляду кримінального провадження в суді", - прокоментував ситуацію заступник прокурора області Дмитро Єфіменко.